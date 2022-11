Pandemia e economia complicam reeleição de Donald Trump

“Donald Trump sugere adiar eleições.” “Donald Trump não quer adiar eleições.” Horas separaram estes títulos na quinta-feira. O Presidente começou por sugerir, no Twitter, “adiar as eleições até que as pessoas possam votar em segurança”. Avisado por inúmeras figuras políticas de que não tem poder para alterar a data da ida às urnas (3 de novembro), desmentiu tal intenção.

“Quero eleições e um resultado, muitíssimo mais do que vocês”, afirmou na Casa Branca. “Não quero adiar. Quero que haja eleições. Mas não quero ter de esperar três meses e depois descobrir que faltam boletins e que a eleição não tem significado.” Trump diz temer que os votos pelo correio, que a crise pandémica fará crescer, conduzam à “eleição mais imprecisa e fraudulenta de sempre”.