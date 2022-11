Há novo subdiretor-geral da Saúde: Rui Portugal

Rui Portugal, até agora responsável pelo gabinete de crise para a covid-19 na região de Lisboa, é o novo subdiretor-geral da Saúde. Delegado de Saúde em Lisboa, tinha sido nomeado recentemente para liderar a estratégia contra o vírus na Grande Lisboa quando o número de novas infecções começou a aumentar.

Defende que o importante não é somar casos mas sim quebrar as cadeias de transmissão e, para isso, garantir que as pessoas contagiadas ou com contactos de alto risco cumpram rigorosamente o isolamento profilático de 14 dias.