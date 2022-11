Bolsonaro dá autógrafos, presentes e segura crianças ao colo. Covid-19? “Tá com medo de quê? Enfrenta”

Foi uma visita de apenas algumas horas mas deu tempo para o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, distribuir abraços, cumprimentos, presentes, autógrafos e até segurar uma criança ao colo. “Eu já estou imunizado, se alguém quiser apertar a minha mão...”, disse Bolsonaro, citado pelo G1, pouco mais de três semanas após ter contraído o novo coronavírus.

O presidente brasileiro anunciou no passado sábado, dia 25, estar curado da covid-19 e fazia esta sexta-feira a segunda participação em cerimónias públicas. Recebido em euforia no aeroporto de Bagé, no estado do Rio Grande do Sul — no vídeo que publicou no Twitter é audível o habitual grito “mito” —, Bolsonaro não se coibiu do contacto físico. “Tem medo de quê? Enfrenta!”, cita o mesmo jornal. “Eu sabia que um dia ia pegar [o novo coronavírus]. Como infelizmente eu acho que quase todos vocês vão pegar um dia (...) Lamento, lamento as mortes. Morre gente todo dia de uma série de causas, né. É a vida, é a vida.”

A presença de Bolsonaro em Bagé deveu-se à abertura de um bairro de habitação social na cidade, onde as regras decretadas pela Prefeitura [Câmara Municipal] local dizem que é obrigatório o uso de máscara, estabelecendo uma multa de R$ 972,30 [cerca de 150 euros] para quem não o cumprir. Talvez não venha a ser o caso com Bolsonaro, que desrespeitou a regra mais do que uma vez, inclusive no momento em que segura uma criança ao colo — baixando a máscara.

O presidente brasileiro fez dois elogios. Um ao edil de Bagé, Divaldo Lara, por não ter encerrado o comércio na cidade como medida preventiva contra a covid-19. E outro à cloroquina, não só nas respostas aos jornalistas como à chegada ao aeroporto, em que acenou com uma caixa do medicamento sem eficácia cientificamente comprovada contra a doença.

Esta quinta-feira foi também o dia em que Bolsonaro anunciou que tem uma infeção pulmonar. “Acabei de fazer um exame ao sangue porque estava com um pouco de fraqueza ontem e eles encontraram uma pequena infeção”, disse, um dia depois de a mulher, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, ter testado positivo ao SARS-CoV-2.