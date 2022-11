Empresário indiano sobrevive ao vírus e converte o escritório numa ala de tratamento com 85 camas

Um empresário indiano que sobreviveu à covid-19 decidiu transformar o seu escritório numa ala de tratamento com 85 camas depois de constatar o custo proibitivo dos tratamentos que recebeu. Segundo explicou à France-Presse, fê-lo para permitir que todos, ricos e pobres, tivessem acesso a cuidados de saúde.

Kadar Shaikh, empresário de construção em Gujarat, caiu doente em junho e passou vinte dias num hospital a lutar contra a covid-19. Como os hospitais públicos estavam sobrecarregados, teve de ir para uma instituição privada. Ao aperceber-se de que tinha tido acesso a um privilégio negado à vasta maioria dos seus concidadãos, tomou a iniciativa de converter os 2800 metros quadrados de espaço no seu escritório num espaço onde as possibilidades económicas não fossem condição impeditiva de ser tratado.

Segundo o entendimento que estabeleceu com as autoridades, cabe-lhe fornecer, além do espaço, a eletricidade, as camas e as respetivas roupas. O estado fornece médicos e outro pessoal, bem como todo o equipamento médico e os remédios.

A Índia é um dos países mais atingidos pelo coronavírus, com um número registado de infeções que já atinge 1,64 milhões e que se julga estimar bastante a seriedade do problema.

Depois de um confinamento que foi decretado na última semana de março com apenas algumas horas de aviso e levou a cenas dramáticas com centenas de milhares de migrantes a tentarem desesperadamente regressar às suas terras de origem por terem ficado sem meios de subsistência nas cidades, o governo aliviou as restrições, o que terá sido mais um fator a contribuir para o agravamento dos surtos em curso.