Trinta motoristas de autocarro em Londres morreram de covid-19 entre março e maio. Um confinamento menos tardio teria salvo muitos deles

Uma profissão perigosa, com passageiros que chegam ao ponto de cuspir no profissional que os serve. Situações de saúde problemáticas, muitas vezes com stresse e hipertensão, entre outras doenças. Uma probabilidade 3,5 vezes maior de morrer de covid-19 do que homens com profissões diferentes. É este o retrato que trata dos motoristas de autocarro um relatório agora publicado no Reino Unido.

O relatório foi encomendado pela Transport For London, que reúne dez empresas de transporte na capital, quando se tornou visível o elevado número de mortos de motoristas em Londres. Elaborado por Michael Marmot, diretor do Institute of Health Equity na University College London, ele conclui que a ordem de confinamento dada a 23 de março salvou vidas, e, a surgir uma semana mais cedo, mais vidas se teriam salvo.

"Como Londres foi o centro da pandemia, é provável que o risco acrescido entre os condutores de autocarros em Londres esteja associado a exposição", diz Marmot, segundo o Guardian. "Para quem tem tensão alta, a exposição à covid-19 é especialmente perigosa, afetando desproporcionalmente condutores de etnias minoritárias".

Dos 25 mil motoristas da TFL, pelo menos 29, e provavelmente mais um ou dois, morreram com covid-19, explica o relatório. Noutras partes de Inglaterra e Gales, também houve um aumento de mortalidade nessa profissão. Das 70 mortes em excesso relativamente ao normal, 53 foram expressamente atribuídas à doença. No caso de Londres, a maioria dos casos ocorreram num espaço de dez dias antes ou depois do confinamento, o que sugere claramente terem resultado de exposição ao vírus no trabalho.

Um dos principais fatores no agravamento dos efeitos do vírus é a hipertensão, potenciada pelo stresse e pela "natureza sedentária" da profissão, segundo o relatório. Isso aponta para a necessidade de proteger com especial cuidado certas pessoas em particular, além de outras medidas preventivas.

Perante as conclusões do relatório, a filha de um dos motoristas falecidos, um homem de 64 anos, exigiu a realização de um inquérito. Já em junho um pedido idêntico, mas relativo a toda a gestão da pandemia pelo governo. tinha sido feito por advogados em representação de centenas de familiares de vítimas que acreditam que muitas das mortes podiam ter sido evitadas.