Primeiros 15 dias de abril foram os mais silenciosos desde que há dados - e aqueles em que se ouviu melhor a terra a tremer

A cidade nunca antes foi tão silenciosa - pelo menos desde que há registo e desde os tempos da sismologia moderna. A pandemia fechou as pessoas em casa, a mobilidade foi reduzida drasticamente e isso também teve consequências no som. De acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, durante o confinamento, registou-se em Portugal uma redução média de 30% no ruído sísmico. Os primeiros dias do mês de abril foram os mais silenciosos de todos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler