O boletim da DGS à lupa: há 402 doentes internados, menos 101 do que no início do mês

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde, referente a segunda-feira, regista mais três mortes (todas em Lisboa e Vale do Tejo), 111 casos de covid-19 e 251 curados em Portugal. No total, há agora 1.722 vítimas mortais, 50.410 casos confirmados e 35.626 recuperados. Existem agora 13.062 casos ativos no país.

O número de óbitos fica abaixo da média dos últimos sete dias (3,6). A taxa de aumento dos óbitos face a ontem é de 0,2%.

Já o número de novos casos é o mais baixo dos últimos 78 dias, desde que a 11 de maio se assinalaram 98 casos. A taxa de crescimento é também de 0,2%, a mais reduzida desde o início da pandemia.

Os hospitais portugueses têm agora menos 12 doentes internados, o que se traduz num recuo de 2,9%: há agora 402 hospitalizados no território. É necessário recuarmos até 9 de junho para observar um número inferior (394) e face ao início de julho há menos 101 internados.

Nos cuidados intensivos (UCI) estão 41 camas ocupadas, depois de, nas últimas 24 horas, quatro pacientes terem abandonado aquelas unidades -- nos últimos cinco dias saíram 18 pessoas. De acordo com os dados recolhidos pelo Expresso ao longo do tempo, é preciso recuar até 22 de março para ver um número igual nos cuidados intensivos (41).

No que toca a recuperações, o boletim da DGS revela mais 251 altas. Ao todo, são já 35.626 os doentes recuperados.

Há mais 199 pessoas à espera de resultados laboratoriais, sendo o total agora de 1.596 pessoas nessa situação. Já 35.335 cidadãos estão a ser vigiados pelas autoridades de saúde.

Madeira sem novos casos há cinco dias

Dos 111 novos casos nas últimas 24 horas, 68 registam-se em Lisboa e Vale do Tejo (61,3%), sendo necessário recuar até 4 de maio para observar um valor abaixo da centena naquela região (89). Para detetar um valor inferior ao desta terça-feira é necessário puxar a fita ainda mais atrás, para 28 de abril, quando Lisboa e Vale do Tejo somou 37 novas infeções, num dia em que a região Norte registou 206 novos casos (levava então quase o triplo dos casos da região da capital).

A região Norte somou, nas últimas 24 horas, 24 casos, enquanto o Centro e o Alentejo registaram mais 11 e 6, respetivamente. O Algarve volta a não registar qualquer caso pelo terceiro dia consecutivo, realidade que se estende à Madeira, onde acontece o mesmo há cinco dias. Nos Açores registam-se dois novos casos.

Somando tudo, Lisboa e Vale do Tejo conta com 25.617 casos desde o início da pandemia (+591 mortes), seguindo-se Norte (18.549, 828), Centro (4.422, 252), Algarve (853, 15) e Alentejo (697,21). Nas ilhas, Madeira e Açores contaram até hoje 105 e 167 casos, sendo que apenas no segundo se observaram vítimas mortais (15).