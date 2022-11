Gato contrai o vírus através dos donos, que já tinham ambos testado positivo

Um gato é o primeiro caso confirmado de um animal doméstico contaminado com o vírus em Inglaterra. Ao que tudo indica, contraiu o vírus através dos donos, que foram anteriormente detetados como positivos, segundo a BBC.

A notícia foi dada pelo governo britânico na segunda-feira, num tom tranquilizador. Com efeito, não só o animal e os respetivos donos se encontram bem, como a transmissão do vírus entre humanos e animais, sendo possível, é pouco frequente. Já se conheciam alguns casos, incluindo que envolveu um cão em Hong-Kong.

Os cientistas reconhecem que o pelo dos animais, como muitas outras superfícies, pode potencialmente albergar o vírus, pelo que recomendam que as pessoas tomem os cuidados habituais de higiene, em particular a lavagem das mãos, antes e depois de estarem com eles.

"Este é o primeiro caso de um gato doméstico a testar positivo com a covid-19 no Reino Unido, mas não deve ser caso para alarme. A investigação sugere que a infeção foi passada de humanos para animal, e não o contrário", disse a diretora médica da Public Health England, Yvonne Doyle.

A chefe principal dos serviços veterinários ingleses reforçou a mensagem, notando que se trata de um evento muito raro, e que os animais até agora detetados com covid-19 exibem sintomas clínicos muito leves e recuperam ao fim de uns dias.