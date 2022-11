Covid-19. Enfermeiros pedem audiência ao Governo: é preciso planear o inverno nos lares

Está por conhecer o plano preciso para a proteção dos idosos institucionalizados durante os próximos meses frios, quando o seu estado de saúde se agrava com a gripe e, desta vez, com o novo coronavírus. A Ordem dos Enfermeiros (OE) está preocupada e pede com urgência aos ministérios diretamente envolvidos, da Segurança Social e da Saúde, que marquem uma audiência para analisar o que é preciso fazer.

"As Estruturas Residenciais para Idosos (ERPIs) estão preparadas para respostas, maioritariamente, de natureza social. No entanto, é urgente uma solução que inclua também respostas adequadas às necessidades crescentes de cuidados de saúde, ao nível da efetiva prestação de cuidados e da gestão”, explica a OE. “As pessoas idosas não são cidadãos de segunda e têm direito a cuidados seguros e adequados às suas características e necessidades específicas, o que não tem sido acautelado, como mostram os problemas e fragilidades que ficaram mais visíveis com a pandemia”, afirma numa missiva enviadas às redações.

Os enfermeiros garantem que “em termos gerais, é preciso avançar rapidamente para um modelo integrador, com tutela conjunta da Segurança Social e da Saúde, bem como uma rede de coordenação a nível nacional, regional e local destinada à prevenção, controlo e monitorização de infeções e de resistência aos antimicrobianos, à semelhança da existente nos diferentes níveis de prestação de cuidados”.

E avisam: “com a aproximação do Inverno, poderá não haver tempo para alterações de fundo. No entanto, é absolutamente necessário a implementação de medidas que tenham em consideração a falta crónica de enfermeiros nas ERPIs, a quem deveria ser atribuída a responsabilidade de gerir e executar os respetivos planos de contingência, reportando diretamente às autoridades de saúde.”

“Estamos seriamente preocupados com a ausência de um planeamento adequado, que poderá ter consequências gravíssimas no contexto da segunda vaga da pandemia”, diz o vice-Presidente da OE, Luís Filipe Barreira.