“Menosprezo, descaso e negacionismo”: 60 sindicatos e movimentos sociais denunciam Bolsonaro em Haia por genocídio

Uma coligação de 60 sindicatos e movimentos sociais, sobretudo da área da saúde, formalizaram uma denúncia no Tribunal Penal Internacional de Haia contra Jair Bolsonaro, pode ler-se na versão brasileira do “El País”. Objetivo? A condenação do Presidente do Brasil por genocídio.

Estes grupos tentam assim penalizar e responsabilizar o Presidente brasileiro por “ignorar orientações técnicas” na abordagem e decisões associadas à pandemia de covid-19 no território, escreve o diário, que adianta ainda os argumentos do documento: os grupos dizem que o governante foi responsável por crimes contra a humanidade, algo que terá sido observado pela via das ações do mesmo, aumentando o risco de propagação da covid-19, e também por se “recusar a implementar políticas de proteção para minorias”.

O documento, escreve o jornal brasileiro, tem 64 páginas e representa mais de um milhão de profissionais da saúde. No mesmo documento são descritas “falhas graves e mortais” no ataque à crise sanitária. Mais: Bolsonaro ignorou as recomendações do Ministério da Saúde, um lugar que já conheceu três ministros durante a pandemia; os grupos que visam Bolsonaro criticam que tenham surgido em público sem máscara, provocando ajuntamentos, subestimando a doença, a mesma que no início desta história disse ser uma “gripezinha”.

Ou seja, “essa atitude de menosprezo, descaso, negacionismo, trouxe consequências desastrosas, com consequente crescimento da disseminação, total estrangulamento dos serviços de saúde, que se viu sem as mínimas condições de prestar assistência às populações, advindo disso mortes sem mais controles”, pode ler-se no mesmo documento.

O Ministério da Saúde do Brasil deu conta de que nas últimas 24 horas foram registadas 25 mil novas infeções. Ao todo, são 87 mil mortes e 2,4 milhões casos de covid-19. Nas últimas horas soube-se também que Jair Bolsonaro, o Presidente do país, deu negativo no teste para a doença covid-19, depois de ter estado infetado.