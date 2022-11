Covid. “A DGS podia ter mais gente nas TV e nos jornais. Faz confusão ver comentadores sem formação específica a falar sobre o vírus”

Um aspecto positivo da cobertura que tem sido feita pelos meios de comunicação sobre a pandemia? “O espaço que foi dado nas televisões e nos jornais a especialistas da área da saúde.” Mas também há pontos negativos, como a “sobrecarga de informação, sobretudo no início, e que pode ter contribuído para confundir as pessoas”, e outros que podem melhorar, como dar mais destaque aos “bons exemplos, mostrar como determinadas pessoas ultrapassaram a crise e como determinados serviços de saúde evoluíram”, até para “criar mais empatia e reforçar a saúde mental da população”. A avaliação é feita ao Expresso por Duarte Vital Brito, especialista em comunicação em saúde e médico interno na Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Central (a primeira parte da entrevista foi publicada na sexta-feira passada). Para o futuro dá duas ou três sugestões aos meios de comunicação: investir na formação dos seus jornalistas na área da saúde e perceber, junto dos seus leitores, “como estão a receber a informação e se consideram que houve excesso de informação e se estão saturados”. “Recorrer à população como fonte de informação é uma ferramenta pouco utilizada - e podia sê-lo mais.”

