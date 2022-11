Covid-19. DGS sem “evidência” para alterar normas de vigilância para grávidas e recém-nascidos

Graça Freitas disse esta segunda-feira que o "possível caso de transmissão vertical" de covid-19 "continua a ser investigado". A mãe era assintomática e a gravidez foi vigiada, sendo o caso extremamente raro.

Graça Freitas lembrou que relatos de casos desta natureza são "muito raros", pelo que "não existe" até agora "evidência" que leve a rever e a alterar as normas em vigor para a vigilância de grávidas e recém-nascidos.

A diretora-geral da Saúde frisou ainda que "têm nascido bastantes bebés de mães positivas sem que estejam infetados".

O Expresso noticiou que o feto morreu no final de junho com covid-19 no Hospital Fernando da Fonseca (HFF, mais conhecido como Amadora-Sintra). Uma biópsia pulmonar revelou que estava infetado com o vírus SARS-CoV-2, embora a colheita ao sangue tivesse resultado negativa para o novo coronavírus.

A mãe estava infetada mas assintomática e só o descobriu ao ser testada no hospital.