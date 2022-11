Companhia aérea britânica Jet2 suspende até meados de agosto voos para o aeroporto de Faro

A companhia aérea britânica Jet2 anunciou esta segunda-feira que os voos para o aeroporto de Faro estão suspensos. Segundo a Sky News, que cita a transportadora low cost, a suspensão estará em vigor até meados de agosto.

A suspensão também afeta as regiões espanholas de Costa de Almeria, Alicante, Málaga e Múrcia. A medida acontece numa altura em que Espanha pediu ao Reino Unido para isentar quem viaja para as Ilhas Baleares e as Canárias de uma quarentena de duas semana no regresso a casa.

Espanha foi adicionada à lista do Reino Unido da quarentena obrigatória a partir da meia-noite de sábado com apenas algumas horas de pré-aviso. O número de infeções em Espanha subiu em 6.355 desde sexta-feira.

O porta-voz do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, sublinhou que nenhuma viagem internacional está “livre de riscos”. “As decisões relativas às medidas fronteiriças e aos aconselhamentos de viagem podem ser alteradas rapidamente se necessário para travar a propagação da doença”, acrescentou.

Na sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, lamentou que Portugal continuasse fora da lista de destinos seguros para o Reino Unido. “O Governo naturalmente lamenta a decisão das autoridades britânicas, que não está fundamentada nos factos e nos dados que são conhecidos e públicos, e aguardará que as autoridades britânicas evoluam”, disse.