Covid-19. Enfermeira do Centro Hospitalar de Coimbra: “Nunca mais voltaremos a ser o que éramos”

Aos 40 anos, Ana Susete Coelho descobriu uma força pessoal que não conhecia. Deixou os dois filhos — um rapaz de 12 anos e uma rapariga de oito — com os pais e dedicou-se totalmente aos doentes com covid-19 no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC). Em dois meses diz ter tido mais contacto com a morte do que nos 19 anos de vida profissional até ali e alerta que a pandemia deixou feridas ainda abertas nos profissionais de saúde.

Escolheu tratar dos doentes com covid-19?

Não, o meu hospital era referência na linha da frente.

