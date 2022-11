Covid-19. Homem de 103 anos recupera da doença no Paquistão

Um homem de 103 anos foi dado como recuperado da covid-19 no Paquistão. É das pessoas mais velhas de que há registo a superar a doença, feito especialmente relevante se for tido em conta o sistema de saúde no país, onde já morreram 5.763 pessoas infetadas com SARS-CoV-2.

Junta-se ainda um outro facto que não deixa de impressionar: as fotografias publicadas pela agência Reuters, que dá conta da história, mostram um Aziz Abdul Alim, o nome do paquistanês que é agora notícia em todo o mundo, a sair pelo próprio pé, de chapéu e máscara, do Centro de Resposta de Emergência dos Serviços de Saúde da Fundação Aga Khan em Buni, na região de Chitral, no noroeste do Paquistão. Não foi revelada a data exata da infeção de Alim — apenas que se deu no início de julho —, e que terá durado cerca de duas semanas, o tempo normal de recuperação, dado que o paciente teve alta na semana passada.

A seu lado, além da equipa de saúde, aparece o filho, Sohail, que revela que o pai nunca se mostrou preocupado com o diagnóstico, ao contrário da família. “Estávamos preocupados por causa da idade dele”, conta Sohail, que adiantou ainda que o pai trabalhou como carpinteiro até cerca dos 70 anos e que teve nove filhos, de três mulheres.

O principal desafio para Aziz Alim foi o isolamento forçado, para o qual foi precisa intervenção psicológica no centro de emergência, aliás o único na região, onde o centenário também vive.

Segundo o site John Hopkins University, que faz a contabilidade da pandemia em tempo real, o Paquistão registou 54 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o que representa um abrandamento da pandemia. No entanto, lembra a Reuters, aproxima-se a data do Eid al-Adha, um dos grandes eventos de celebração do islamismo, que no Paquistão está marcado para 1 de agosto.