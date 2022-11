Covid-19. Anthony Fauci e família estão sob proteção pessoal devido a “ameaças sérias”

O mais destacado especialista dos EUA em doenças infecciosas, Anthony Fauci, revelou que ele e a sua família estão sob proteção pessoal depois de ter recebido “ameaças sérias”. Em entrevista ao podcast da CNN “The Axe Files”, o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas sublinhou que estas ameaças são de uma natureza diferente daquelas que recebeu enquanto trabalhava na resposta federal à pandemia da sida nas décadas de 1980 e 1990.

“Já vi um lado da sociedade que julgo que é compreensível, mas isto é um pouco perturbador. Na altura do VIH, quando era criticado com mensagens de ódio, as pessoas chamavam-me ‘amante de gays’ e perguntavam-me por que raio eu estava a perder tempo com aquilo. Algo que se pode desconsiderar como pessoas estúpidas a dizerem coisas estúpidas”, descreveu. Agora que integra o grupo de trabalho da Casa Branca para o combate à covid-19, as críticas que tem recebido ao longo deste ano diferem “por causa da raiva”, explicou.

Fauci distinguiu ainda entre as pessoas que “inapropriadamente” fazem dele um herói – “não sou um herói, estou apenas a fazer o meu trabalho” – e as pessoas que ficam “realmente zangadas” e pensam que ele está “a interferir com as suas vidas”. Na realidade, “estou a implementar uma agenda de saúde pública”, sublinhou. O que recebeu foram “não só mensagens de ódio, mas também ameaças sérias”, destacou ainda. “É duro. Ameaças sérias contra mim, a minha família… as minhas filhas, a minha mulher. A sério? Isto são os EUA?”, questionou-se.

Fauci garante ter uma “boa relação” com Trump

“Suponho que o que isto reflete é a fratura da nossa sociedade a nível político. Isto é um assunto de saúde pública, são os princípios fundamentais de saúde pública. Não percebo como as pessoas podem ter animosidade em relação a isto”, referiu. Embora concedendo que o confinamento também tem consequências negativas, Fauci assegurou que a sua equipa está a tentar “reabrir a América de uma forma segura e mensurada”. “Mas a hostilidade relativamente a assuntos de saúde pública é não apenas difícil de perceber, como também difícil de processar”, declarou.

O especialista era uma presença regular nas conferências de imprensa diárias na Casa Branca sobre o novo coronavírus, que entretanto foram canceladas e regressaram esta semana. No entanto, as medidas que defendeu para travar a propagação do vírus, como o confinamento e o uso de máscara, transformaram-no num alvo. A clivagem abriu-se mesmo entre Fauci e o Presidente americano, Donald Trump, que durante meses se recusou a usar máscara e instou os estados a levantarem rapidamente as medidas restritivas num esforço para reabrir a economia.

Apesar disso, o especialista garante que tem uma “boa relação” com Trump e que ambos falaram recentemente. “E não estou só a dizer isto por dizer”, sublinhou. A conversa foi “agradável, longa e muito construtiva”, assegurou, acrescentando: “Sempre tivemos uma boa relação. E tenho a certeza de que, se perguntar ao Presidente, ele dirá a mesma coisa e estará a ser honesto.”