"Vai ficar pior antes de melhorar", diz Trump sobre a covid-19 nos Estados Unidos. E recomenda a máscara

Foi um Donald Trump a falar num tom relativamente diferente do habitual aquele que ontem compareceu na primeira conferência sobre a pandemia em meses. Cingindo-se a declarações pré-preparadas durante boa parte do tempo, Trump admitiu que a situação não está boa. "Infelizmente, vai ficar pior antes de melhorar", disse. Admitiu responsabilidades pessoais no assunto, embora integradas numa responsabilidade coletiva ("somos todos responsáveis") e, para surpresa de muita gente, recomendou o uso de máscaras faciais.

Na verdade, Trump já recentemente tinha usado uma máscara em público pela primeira vez, durante uma visita a um hospital militar, e no domingo publicou um tweet a recomendar as máscaras. Mas ouvir a mensagem de viva voz, ainda por cima acompanhada pela imagem do presidente a segurar uma máscara, é uma novidade.

A Casa Branca parece ter decidido que Trump, tendo desistido das conferências de imprensa depois de elas terem sido repetidamente criticadas por abundarem em ataques políticos e em falsidades - nalguns casos perigosas, como quando Trump recomendou o uso de desinfetante para curar o vírus -, precisava de voltar a assumir protagonismo na crise que, ao fim e ao cabo, cai ser provavelmente o tema decisivo nas eleições presidenciais em novembro.

Mais breve e disciplinada, a conferência de segunda-feira foi a primeira expressão visível desse esforço. A imprensa notou que o presidente não estava acompanhado pelos seus assessores de saúde mais proeminentes, em especial Anthony Fauci, o principal epidemiologista americano, que tem contestado publicamente várias das afirmações imprudentes de Trump sobre o vírus.

O presidente tem indicado repetidamente que considera Fauci demasiado pessimista, e aliados seus foram ao ponto de tentar descredibilizar o cientista, algo que parece ter tido o efeito oposto. A Casa Branca neste momento prefere enfatizar a rapidez com que estão a decorrer os esforços para produzir vacinas contra o vírus, atribuindo a Trump crédito por isso.

Espera-se que ele enfatize esses esforços durante as suas próximas conferências de imprensa, a par com as referências habituais à necessidade de voltar a pôr a economia americana a funcionar.