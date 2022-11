O boletim da DGS visto à lupa: infetados sobem 54%, região de Lisboa concentra 85% dos casos

O boletim diário da Direção Geral de Saúde (DGS) dá conta esta quarta-feira de 252 novos casos de covid-19 em Portugal, quando ontem tinham sido de 135.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a concentrar a maioria de novas infeções, registando 215 esta quarta feira, o que prefaz 85% do total de 252 novos casos no país.

O norte foi a segunda região, a seguir a Lisboa, com maior incidência de novos casos, registando 18 esta quarta-feira. A região centro teve mais 13 infeções, o Algarve 4 e o Alentejo 3.

Os arquipélagos dos Açores e da Madeira mantiveram-se esta quarta feira sem novos casos de doentes com covid-19.

Desde o início da pandemia, Portugal soma 49.150 casos de covid-19, dos quais 24.685 em Lisboa, 18.372 no norte, 4379 no centro, 796 no Algarve, 639 no Alentejo, 159 nos Açores e 102 na Madeira.

Houve mais 5 mortos com covid-19 no país esta quarta-feira, 4 dos quais em Lisboa e Vale do Tejo e 1 no centro, elevando o total de mortos a 1702 desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, 230 doentes ficaram recuperados, totalizando 33.999 de pessoas curadas desde que o surto começou.

Esta quarta-feira 439 pessoas estão internadas em hospitais a fazer tratamentos à covid-19, das quais 59 em cuidados intensivos, o que representa menos 3 doentes nesta situação relativamente ao dia de ontem.