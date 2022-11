Covid-19. Num mês, morreram 12 freiras num convento em Detroit

No período de um mês, morreram 12 freiras num convento em Detroit, no estado norte-americano do Michigan.

No início da pandemia nos Estados Unidos, em março, o convento das Irmãs Felicianas, da Congregação das Irmãs de São Félix de Cantalice, localizado numa cidade no Michigan, tal como outras estruturas residenciais, proibiu as visitas e impôs restrições às atividades das freiras, para tentar conter a propagação do vírus.

Mas de pouco terá adiantado. Entre 10 de abril e 10 de maio, morreram 12 freiras, com idades entre os 69 e os 99 anos, conforme confirmou um responsável à CNN. Havia uma 13.ª freira infetada que, numa fase inicial, começou por responder bem aos tratamentos, mas haveria de morrer já em junho.

Segundo o Global Sisters Report, um projeto do “National Catholic Report” que dá voz a “mulheres religiosas de todo o mundo” (assim se lê no site), chegaram a viver neste convento, localizado em Livonia, perto de Detroit, 800 freiras.

No total, foram infetadas com o vírus 30 freiras deste convento, tendo 17 deles já recuperado. “Algumas das nossas freiras que tiveram covid-19 estão a tentar recuperar de uma série de problemas, como exaustão, dificuldades respiratórias e outras”, lia-se num comunicado divulgado em junho.

Mas este não é o único convento onde se registaram mortes por causa da pandemia. De acordo com a CNN, a 18 de abril foi confirmada a morte de outra freira num convento em Nova Jersey. E entre abril e maio, seis irmãs de diferentes ordens religiosas que viviam num convento em Greenfield, no Wisconsin, também morreram infetadas com o vírus.