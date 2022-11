Covid-19. Hospital de Santa Maria acelera na recuperação de consultas e cirurgias

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) está a aplicar um plano de recuperação da atividade nas áreas das consultas externas e da cirurgia. Um comunicado emitido esta quarta-feira pelo CHULN garante que, nos últimos três meses, apesar de manter sempre o estado de prontidão em toda a as áreas para a atividade Covid "em níveis muito idênticos aos vividos no início da pandemia", a retoma da assistência aos outros doentes está "a ir de encontro dos dois grandes objetivos da administração: dar resposta às necessidades e recuperar a atividade, mantendo os níveis de segurança". No total, o centro hospitalar realizou desde o início do ano 315 mil consultas e oito mil cirurgias.

Em junho foram realizadas 49208 mil consultas, mais cinco mil do que em maio. No mesmo mês do ano passado tinham sido efetuadas quase 53 mil consultas externas. Do total realizado este ano em junho, 32 mil consultas - dois terços – foram já presenciais, embora o CHULN garanta se mantém "a aposta na telemedicina, sempre que os critérios clínicos o aconselhem". Nas primeiras consultas, o centro hospitalar diz ter alcançado mesmo o valor registado em junho de 2019, tendo sido realizadas mais de 14 mil primeiras consultas, mais mil do que em igual período do ano passado.

No que toca às cirurgias programadas, em junho deste ano foram atingidos níveis próximos de 2019. As equipas do CHULN operaram 1221 doentes no último mês, praticamente o mesmo número de operados em junho do ano passado, quando se realizaram cerca de 1300 cirurgias programadas. O comunicado revela ainda que "o número de doentes saídos de internamento, que em junho se situou nos 2500 – em maio tinham sido cerca de 2200 e em Abril um pouco mais de 1600 – é "sinal da retoma sustentada" e de que as estimativas apontam para que este mês já se ultrapassem os 2800, menos 200 do que em igual período do ano passado.

"Será difícil manter a paralisação que aconteceu na primeira fase. O custo é imenso e seria dramático repetir esta solução, por isso, temos de evitar que o impacto, sobretudo nos cuidados cirúrgicos seja tão forte", afirmou ao Expresso Daniel Ferro, presidente do conselho de administração do CHULN. O responsável adianta ainda que "não é sustentável que a paragem se repita no inverno, mesmo que surja uma segunda onda da pandemia, porque, do ponto de vista médico, a situação que ocorreu não é repetível nem aconselhável".

O texto do comunicado sublinha ainda que foram registadas "melhorias nas demoras médias de internamento" - muito significativas em alguns serviços - e que, segundo o comunicado, "resultam já de um processo de reengenharia dos processos de internamento, iniciado no final de 2019 e que pode ser importante na gestão de camas nesta e em próximas fases".

No último mês, o CHULN registou também 13 mil episódios de urgências, mais 1200 do que em maio, quando tinham sido registados cerca de 11800 atendimentos, mais 4300 episódios do que abril, mês em que se realizaram cerca de 8700 atendimentos nas urgências do centro hospitalar. Em 2019, tinha sido registada uma média mensal de cerca de 21 mil episódios de urgência entre abril e junho.

Dos totais dos últimos dois meses de maio e junho, os atendimentos dos doentes com covid-19, sejam casos confirmados ou suspeitos, rondaram os 3500, sendo que o CHULN tem a funcionar duas urgências completamente separadas. Os casos suspeitos de covid-19 estão a ser atendidos numa unidade com circuitos completamente autónomos da Urgência Central, num espaço criado de raiz fora do edifício do Hospital de Santa Maria e com capacidade para assistência até 26 doentes em simultâneo.

O comunicado explica ainda que para a retoma da atividade "foi necessário redimensionar os espaços assistenciais e as zonas de espera, redefinindo circuitos de acesso e circulação de colaboradores, com observância de rigorosas regras de segurança". Assim como foi adotado o protocolo de que todos os doentes que são internados naquele centro hospitalar têm de fazer testes de rastreio à covid-19, o mesmo se passando com os que são submetidos a cirurgias e exames invasivos.