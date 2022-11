0,68 por cento, em média: esta é a taxa de mortalidade da covid-19

0,68 por cento, em média. Entre cinco e dez pessoas. É a taxa de mortalidade da covid-19, segundo uma estimativa obtida a partir dos resultados de 26 estudos diferentes realizados em países que vão desde a Suécia e a República Checa até à China e os Estados Unidos. Ao fim de seis meses, confirma-se que o novo coronavírus é menos fatal para quem o contrai do que vírus anteriores como o ébola. Mas mata muito mais pessoas, por ser mais contagioso.

Estas conclusões vêm num artigo que o diário americano "Wall Street Journal" publica esta quarta-feira. Cientistas dos EUA, Reino Unido e Austrália, entrevistados pelo jornal, dão uma visão cautelosa da situação. Uma médica e economista da saúde australiana, Lea Merone, avisa que as estimativas podem mudar e dependem do contexto. Lucy Okell, do Imperial College London, nota a dificuldade mais básica de todas, que é a de determinar quem está, ou foi, realmente infetado.

Isto dito, conforme explica outro cientista britânico, Timothy Russell, "estudos robustos estão a encontrar um sinal claro no meio do ruído". Um desses estudos teve a participação dele e foi publicado logo em fevereiro, apontando para uma percentagem de mortes à volta dos seis por cento.

O estudo teve por base dados provenientes da China e o surto do coronavírus a bordo do "Diamond Princess", um barco de cruzeiros. Desde essa altura a taxa de mortalidade parece ter baixado um pouco, sobretudo graças à evolução de tratamentos para a doença, mas os números de infeções continuam a subir em muitas partes do mundo.

Índia, Brasil, México, Estados Unidos e Rússia são alguns dos países mais tragicamente afetados. Outros, como Coreia do Sul e a Austrália, conseguiram manter o vírus relativamente controlado, mas assistiram depois a surtos repentinos, muitas vezes relacionados com comunidades de imigrantes a viver em condições impróprias, ou com visitantes que tiveram isenção das regras normais sobre quarentena, como aconteceu em Hong-Kong.