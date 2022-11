Covid-19. O caso sueco e a “visão numérica do mundo, em que as pessoas são células de Excel”

Ao contrário da generalidade dos outros países, a estratégia da Suécia no combate ao coronavírus não passou pela aplicação de medidas de confinamento. Desde o início da pandemia, os suecos estão autorizados a deslocar-se aos locais de trabalho, a comer em restaurantes e a frequentar espaços públicos. A maioria das escolas, restaurantes e bares manteve-se aberta e o distanciamento físico é encorajado mas não imposto. A estratégia concentrou-se ainda no isolamento de grupos de risco e no apelo à responsabilidade individual dos cidadãos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler