Covid-19. Peregrinação a Meca começará a 29 de julho mas com limitações

O Hadj, a tradicional peregrinação anual a Meca, vai começar a 29 deste mês, mas será limitada a apenas mil fiéis devido à pandemia de covid-19, anunciaram esta segunda-feira as autoridades sauditas. "O recolhimento dos peregrinos no Monte Arafat, ponto forte da peregrinação, decorrerá terça-feira", reportou a agência de notícias da Arábia Saudita SPA, precisando que quarta-feira será, segundo o Tribunal Supremo, o primeiro dia do Hadj.

A 6 deste mês, as autoridades sauditas indicaram que os muçulmanos que vão participar na peregrinação a Meca não poderão tocar ou beijar a Caaba nem a "pedra negra", que estão na Grande Mesquita, local considerado como um dos mais sagrados pelo Islão. Além de evitar tocar ou beijar a Caaba - uma construção em forma de cubo que tem incrustada a "pedra negra" - que os muçulmanos consideram um pedaço retirado do paraíso -, os peregrinos encontrarão cercas e barreiras de segurança, de acordo com a SPA.

Com as medidas, o Centro Saudita de Controlo e Prevenção de Doenças tentará impedir que as pessoas se aproximem do local e mantenham uma distância de segurança de pelo menos um metro e meio enquanto circulam ao redor da Caaba. Também haverá postos de controlo em todas as entradas de Meca, incluindo nas paragens de autocarros e no pátio da mesquita, para medir a temperatura de todos os fiéis, que também têm de usar máscara durante o ritual.

Os "casos suspeitos" da covid-19 devem passar por uma avaliação médica antes que possam fazer a peregrinação, embora possam fazê-lo em grupos especiais. As autoridades também permitirão orações em grupo, sob rigorosas medidas preventivas, mas removerão todos os tapetes da Grande Mesquita de Meca para que cada fiel use o seu próprio tapete.

O Governo da Arábia Saudita anunciou em 22 de junho que este ano apenas um número limitado de residentes do país poderá fazer a peregrinação a Meca, para que "o ritual seja seguro" e "cumpra as medidas preventivas", pelo que os estrangeiros não poderão viajar para o país.

As autoridades sauditas estimaram então em "milhares" o número de peregrinos que irão este ano a Meca para o Hadj, considerada como um dos cinco pilares do islamismo, em comparação com quase 2,5 milhões que o fizeram no ano passado.

Segundo os dados oficiais mais recentes, a Arábia Saudita conta com 253.349 casos de contágio do novo coronavírus, mais 4.933 do que domingo, e 2.523 mortes, mais 76 nas últimas 24 horas.