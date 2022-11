Diz-me que canal vês, dir-te-ei se tens covid-19

Os Estados Unidos continuam a bater recordes sucessivos de infeções e mortes por covid-19. Testes insuficientes ou ineficazes numa primeira fase, desarticulação entre autoridades federais e estaduais e polarização política extrema ajudam a explicar o que se passa, mas há mais.

“A dieta mediática atirou-nos para este buraco negro”, diz ao Expresso Mark Feldstein, um dos decanos do jornalismo americano, vencedor de nove Emmys e professor na Universidade de Maryland. “Falo do consumo de informação oriunda de meios com marca ideológica profunda, que durante meses menosprezaram o problema.”

