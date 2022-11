A pandemia será uma revolução: este é o futuro que nos espera

1 / 26 1 / 26 josé fernandes 2 / 26 2 / 26 josé fernandes 3 / 26 3 / 26 josé fernandes 4 / 26 4 / 26 josé fernandes 5 / 26 5 / 26 josé fernandes 6 / 26 6 / 26 josé fernandes 7 / 26 7 / 26 josé fernandes 8 / 26 8 / 26 josé fernandes 9 / 26 9 / 26 josé fernandes 10 / 26 10 / 26 josé fernandes 11 / 26 11 / 26 josé fernandes 12 / 26 12 / 26 josé fernandes 13 / 26 13 / 26 josé fernandes 14 / 26 14 / 26 josé fernandes 15 / 26 15 / 26 josé fernandes 16 / 26 16 / 26 josé fernandes 17 / 26 17 / 26 josé fernandes 18 / 26 18 / 26 josé fernandes 19 / 26 19 / 26 josé fernandes 20 / 26 20 / 26 josé fernandes 21 / 26 21 / 26 josé fernandes 22 / 26 22 / 26 josé fernandes 23 / 26 23 / 26 josé fernandes 24 / 26 24 / 26 josé fernandes 25 / 26 25 / 26 josé fernandes 26 / 26 26 / 26 josé fernandes

Pelos filmes sobre desastres sabemos que durante uma catástrofe o tempo deve acelerar, não ficar parado. Se há meses nos tivessem pedido para traçar um cenário, a maioria de nós teria imaginado momentos de caos e desordem, semelhantes ao profundo caos social em Florença durante a praga descrita no século XIV por Boccaccio no seu “Decameron”, “todo o respeito pelas leis de Deus e do homem (...) quebrado”.

Em vez disso, durante semanas após chegar a pandemia do coronavírus, o silêncio e a compostura pareceram reinar. As economias foram paradas de um momento para o outro — deliberada e metodicamente — e isto também confundiu as expectativas. Pela primeira vez, uma crise económica resultou não de uma súbita perda de controlo sobre processos económicos mas de uma decisão coletiva de desligar grandes segmentos da economia. Num gráfico parecia menos adequado desenhar a linha de uma queda a pique do que a de uma linha congelada no tempo.

As pandemias são um fenómeno recorrente da história humana. A “grande pausa” é nova. Ao avaliarmos o significado histórico da pandemia, a forma como optarmos por responder poderá ser mais reveladora do que o evento natural em si mesmo. Paradoxalmente, as sociedades modernas regidas pelo movimento contínuo responderam à crise parando grande parte da atividade social e económica. Enquanto escolha de política pública, poderá ter sido inevitável. Como experiência, não tem precedentes.

Na gripe espanhola de há um século, as pessoas adaptaram o seu comportamento individual, mas a vida social continuou mais ou menos como antes. Foram encerrados “lugares públicos de diversão”, mas a vida e o trabalho foram de modo geral pouco afetados. Muitos trabalhadores sofreram, morrendo em fábricas e minas; porém, nos Estados Unidos o produto interno bruto real até cresceu em 1919, embora uns modestos 1%. O comércio de retalho mal foi afetado e as empresas não declararam bancarrota a níveis fora do habitual.

Com o coronavírus a resposta foi muito diferente. Abruptamente e com pouco aviso, a economia foi posta em pausa. Em parte, por agora termos as ferramentas para o fazer: a internet e outras tecnologias de informação e logística para manter em funcionamento serviços essenciais, e bancos centrais e governos ativistas para gerir o choque económico resultante. A ilusão de que o tempo económico não pode ser parado — de que a economia é uma entidade orgânica que escapa ao controlo social — foi tacitamente destruída.

Um funcionário da área da Saúde no Reino Unido explicou recentemente que ao início nenhumas medidas restritivas foram estabelecidas por ninguém saber se era possível — muito menos fácil, como ele disse — impor um confinamento numa sociedade moderna. Sem a pandemia, poderíamos jamais ter descoberto isso. Tal como o herói de um Bildungsroman, tivemos de esperar por uma crise inesperada para descobrirmos a verdadeira extensão dos nossos poderes. A crise deixará cicatrizes, mas também acordará forças novas e insuspeitadas. A explosão de protestos públicos sobre injustiça racial em semanas recentes é apenas um exemplo — uma antecipação de outros movimentos que aí vêm.

Alguém disse uma vez que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É uma formulação plausível, mesmo no seu efeito cómico. E, contudo, a atual crise provou o contrário.

