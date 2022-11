Testes salivares podem simplificar diagnóstico de casos positivos de covid-19. Alternativa à recolha nasal está a ser desenvolvida

A passagem de muitos franceses pelo laboratório biológico pode vir a ser obrigatória no outono. E não apenas uma vez, refere um artigo publicado no Le Monde. O reaparecimento de gripes, constipações e outro tipo de doenças respiratórias poderão levar à repetição de testes para despistar o diagnóstico da infeção, por mera precaução, antes de vistas a familiares idosos ou devido a contatos com pessoas que testaram positivo.

De acordo com os investigadores da SkillCell, laboratório localizado no território francês Guadalupe, nas Caraíbas, o problema atual é que o método de recolha nasal com zaragatoa pode impedir a repetição de testes de diagnóstico, por ser invasivo. A alternativa em estudo é um teste à base de saliva, a recolher num tubo, em laboratório, numa consulta ao médico ou até em casa. Depois, a amostra será rastreada com a mesma técnica - RT-PCR - utilizada na pesquisa nasal.

Em abril, um estudo realizado por investigadores da Universidade de Yale, nos EUA, num universo de 165 pacientes, concluiu que a sensibilidade dos testes de saliva era melhor do que os nasais. Em maio, a agência de Saúde americana, FDA, deu luz verde à técnica desenvolvida na Universidade de Rutgers, também nos EUA.