“Operação Terapia”. Três médicos e dois enfermeiros detidos em esquema fraudulento de tratamento à covid-19

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) está a realizar uma operação de buscas e apreensões em clínicas médicas, domicílios e sedes de empresas. Em causa está um esquema fraudulento de prestação de tratamentos à covid-19, não comparticipados por nenhum subsistema de saúde, segundo uma nota da UNCC enviada esta quinta-feira às redações.

No decurso da operação, designada como “Operação Terapia”, foram detidos cinco profissionais de saúde (três médicos e dois enfermeiros), que serão presentes às autoridades competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. O inquérito está a correr no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, refere o comunicado.

A UNCC, em colaboração com o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos, também está a dar cumprimento a vários mandados de detenção relacionados com factos que podem enquadrar crimes de corrupção ativa e passiva, burla qualificada, falsificação de documentos e propagação de doença.

“Práticas pouco esclarecedoras”

Como são faturados atos diferentes daqueles que são realizados, os subsistemas fazem os pedidos de reembolsos apresentados pelos seus beneficiários, acrescenta a nota. Os atos sob investigação relacionam-se com a realização de ozonoterapias, que não são comparticipadas pelos subsistemas de saúde nem existe qualquer convenção ou protocolo entre a ADSE e as clínicas que as realizam. Aqueles atos são realizados por profissionais que não estão devidamente habilitados para o efeito.

Há igualmente a suspeita de que os profissionais recorrem a “práticas pouco esclarecedoras”, convencendo os utentes de que a ozonoterapia é eficaz no tratamento da covid-19, a doença associada ao coronavírus SARS-CoV-2, ou permite ganhar imunidade. A unidade da PJ revela que os suspeitos exploram “a fragilidade e vulnerabilidade de pessoas receosas do vírus ou mesmo infetadas”, sabendo que com esta prática podem contribuir para a propagação da doença e colocar em risco a vida das pessoas.

Nas mesmas clínicas são realizadas análises, nomeadamente para a deteção da infeção pelo coronavírus, “sem para tal estarem licenciadas ou reunirem as condições necessárias”.

A operação policial está a ser realizada por 50 elementos da PJ, estando as diligências a ser acompanhadas por um procurador do DCIAP e por um juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal.