O boletim da DGS à lupa: número de recuperados continua a aumentar de forma robusta

Portugal registou esta quinta-feira mais três mortes e 339 novos casos de infeção por covid-19, em relação a quarta-feira, 274 dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com os dados divulgados, há mais 366 pessoas que recuperaram da covid-19 (32.476 no total), um número inferior aos dos últimos dois dias (560 na quarta-feira e 485 na terça-feira) mas ainda assim robusto. Aliás, se excetuarmos esses dois registos, é o terceiro valor mais elevado dos últimos 25 dias. A taxa de crescimento face a ontem é de 1,1%.

Três pessoas morreram, todas elas na região de Lisboa e Vale do Tejo: dois homens (um entre os 70 e os 79 e outro com mais de 80) e uma mulher, com 80 ou mais anos. É porém o Norte que regista o maior número de mortes (826) desde o início da pandemia, surgindo depois Lisboa e Vale do Tejo (553), Centro (251), Alentejo (19), Algarve (15) e Açores (15).

Madeira e Açores sem casos

Registaram-se menos 14 casos de covid-19 na região da capital do que ontem em 24 horas, o que é equivalente a dizer que foram 274 os novos infetados contabilizados esta quinta-feira.

Porém, em termos de proporção face ao total nacional (339), os números são mais relevantes: 80,8% das novas infeções têm origem na região da capital, face a 76,8% ontem.

Seguem-se o Norte (38 casos, 11,2%), o Centro (11, 3,2%), o Alentejo (nove, 2,7%) e o Algarve (sete, 2%). A Madeira e os Açores não registam qualquer caso, pelo terceiro dia consecutivo.

Em número absoluto de casos, que ascendem a 47.765, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 23.570, seguida pela região Norte (18.253), a região Centro (4.330), o Algarve (757) e o Alentejo (605).

Em relação à informação sobre os casos por concelho, a DGS diz que se refere ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho.

A DGS informa ainda que a caracterização demográfica apenas será atualizada às segundas-feiras, pelo que os três concelhos com mais casos confirmados continuam a ser Lisboa (4.084), Sintra (3.219) e Loures (2.088).

Menos internados, mais doentes em UCI

Há esta quinta-feira menos duas pessoas internadas devido à covid-19 do que na véspera: são agora 476 (uma descida de 0,4%). O decréscimo é ligeiro, mas trava quatro dias seguidos de subida, que resultaram, em conjunto, em mais 19 pessoas no hospital.

Quanto aos infetados em unidades de cuidados intensivos (UCI) em Portugal, há mais quatro pessoas a registar do que na quarta-feira (72 em termos absolutos, +5,9%). No início do mês, eram 79 as pessoas em UCI.

Mais infetados entre os 40 e 49 anos

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.124, mais dois, esta quinta-feira), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (325, mais um), entre 60 e 69 anos (150) e entre 50 e 59 anos (55). Há 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

Em termos de infetados, a maioria encontra-se na faixa etária entre 40 e 49 anos (7.896), depois entre 30 e 39 anos (7.767), 50 a 59 anos (7.315), 20 e 29 anos (7.214) e mais de 80 anos (5.643).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 34.989 contactos de pessoas infetadas - menos 418 do que na quarta-feira - e 1.542 casos aguardam resultado laboratorial.