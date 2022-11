Governo britânico diz que hackers russos atacaram organizações que estão a desenvolver vacinas para a covid-19

Um grupo de hackers atacou instituições que estão a investigar e a tentar desenvolver uma vacina contra a covid-19 no Reino Unido, Canadá e EUA. A denúncia é feita esta quinta-feira pelo Centro Nacional de Cibersegurança britânico, que acusa o grupo em causa - o APT29 - de ser diretamente financiado pelo Estado russo.

“Condenamos estes desprezíveis ataques contra aqueles que estão a fazer um trabalho vital para combater a pandemia”, disse, citado pelo jornal “The Guardian”, Paul Chichester, diretor do centro de cibersegurança britânico. O responsável deu ainda conta de que, dentro de pouco tempo, quer os EUA quer o Canadá vão fazer comunicados sobre os ataques contra organismos nos seus territórios.

Apesar da denúncia, o centro de cibersegurança não deixou claro se os ataques foram bem sucedidos e se o APT29 conseguiu roubar informação médica. O grupo, que também é conhecido como “The Dukes” ou “Cozy Bear”, já já atacou governos, think tanks e empresas do sector energético. De acordo com as autoridades britânicas tem “quase de certeza” ligações ao Kremlin.

Atualmente há pelo menos sete vacinas em todo o mundo numa fase mais avançada de desenvolvimento: para além de CHADOX1 (Universidade de Oxford, Reino Unido), CORONAVAC (Sinovac Biotech, China), MRNA-1273 (Moderna, EUA), AD5-NCOV (CanSino Biologics, China) e NVX-COV2373 (Novavax, EUA), também o Instituto de Produtos Biológicos de Pequim, em conjunto com a Sinopharm (China), e a Biontech (Alemanha), em parceria com a Pfizer (EUA), estão a avançar com estudos na área.

Em fases mais atrasadas do processo estão, por exemplo, a empresa de biotecnologia Inovio, com a vacina designada por INO-4800 (EUA), o Imperial College, em Londres (Reino Unido), a Johnson & Johnson (EUA), a Sanofi (França) e a Merck (Alemanha).