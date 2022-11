Covid na Europa: afinal, quais são os países mais seguros?

A resposta à pergunta do título é simples: não existem países seguros. Um país considerado seguro hoje poderá não o ser amanhã e certamente não há países imunes à covid. Se não conseguimos dizer quais são os países seguros, podemos, ainda assim, assumir que nem todos estão na mesma situação.

O ponto de vista por onde escolhemos olhar condiciona qualquer resposta. No caso da pandemia, podemos comparar números absolutos, fazer rácios com a população residente, olhar para os números acumulados, seguir a evolução semanal, encontrar médias dos últimos x dias, entre outros, e cada um conta uma história um pouco, ou por vezes muito, diferente.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) publica apenas três dados diários por país: casos, mortes e casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes. Esta é a base de dados usada pelo Expresso e a partir da qual fazemos as comparações possíveis entre países e atualizamos os números da covid-19 no mundo. Foi também com base nos números da ECDC que a decisão de não colocar Portugal na lista de destinos seguros foi tomada por muitos parceiros europeus.

O gráfico parece responder mais à questão: Quais são os países menos seguros na Europa? No total de casos dos últimos 14 dias, destacam-se 10 países: Reino Unido, França, Suécia, Espanha, Roménia, Alemanha, Portugal, Polónia, Itália e Bulgária. Todos eles têm casos acima da média da UE. São números consideráveis e representam um valor médio entre 198 casos por dia, no caso de Itália, e 628 casos por dia no Reino Unido.

Apesar de o Reino Unido ter o valor mais expressivo, a tendência no país é de queda, tal como em França, Espanha, Alemanha e Itália, os países mais afetados pelo surto em março e abril. Mas esta tendência de queda não é acompanhada por todos os países europeus.

Tal como em Portugal, o número de casos na Suécia e na Polónia não baixou de forma drástica depois do pico do surto na Europa, nos meses de março e abril. Estes três países só nas últimas semanas começaram a mostrar sinais de estarem a controlar o número de novas infeções. Em Portugal, a tendência decrescente é menos evidente e ainda provisória, mas, pela primeira vez desde o início do surto, tivemos um valor semanal inferior ao da semana anterior. Ao contrário da Polónia, que tem 38 milhões de habitantes, tanto a Suécia como Portugal têm ainda um rácio alto no número de casos por 100 mil habitantes.

Se uns estão a ter dificuldade em baixar os números, há ainda uma outra situação atualmente mais preocupante: países que não tinham números altos mas que têm agora mais casos do que tiveram nos meses do pico europeu. São os casos da Bulgária e da Roménia. Além de estarem em tendência ascendente, estes dois países estão com valores por 100 mil habitantes altos.

Suécia, Portugal, Bulgária, Roménia e Espanha destacam-se nos dois indicadores: têm valores absolutos, nos últimos 14 dias, acima da média e um rácio por 100 mil habitantes igualmente acima da média. Neste último indicador, destacam-se ainda o Luxemburgo – com 727 casos, em 14 dias, e uma população de apenas 614 mil habitantes – e a Croácia – com 1127 casos e uma população de pouco mais de quatro milhões.

Nas recomendações para a abertura das fronteiras externas à UE, são tidos em conta três critérios: 1. O número de novos casos nos últimos 14 dias, por cem mil habitantes, tem de estar perto ou abaixo da média europeia; 2. A tendência de novos casos deve ser estável ou decrescente nos 14 dias anteriores; 3. Resposta global à pandemia, incluindo capacidade de realização de testes, medidas de contenção, tratamento e rastreamento de contactos. Este último critério é mais subjectivo, mas os dois primeiros foram os que usámos neste retrato atual da covid na Europa.

Nota metodológica: foi considerado o universo dos países e territórios designados como europeus pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC). Na análise evolutiva semanal foram agrupados os dados a partir de domingo, 1 de março, em períodos de 7 dias. Para o Reino Unido foram usados os indicadores epidemiológicos disponíveis em GOV.UK uma vez que os valores na BASE DA ECDC eram negativos por refletir um acerto no número de casos anteriores feito no dia 3 de julho