Presidente de hospital que vendia certificados falsos de covid-19 preso quando tentava fugir disfarçado com uma burka

O presidente de um grupo hospitalar no Bangladesh que fornecia certificados falsos de covid-19 a troco de dinheiro foi detido junto à fronteira com a Índia, quando tentava fugir disfarçado com uma burka.

Muhamad Shahed, líder do Regent Group, é acusado de liderar um esquema em larga escala no qual os resultados de uma grande quantidade de testes, com resultados positivos ou negativos, eram produzidos sem que os testes tivessem de facto sido realizados. Os testes eram produzidos a troco de dinheiro, violando um acordo estabelecido entre o governo e o Regent Group.

Com a situação gerada pela pandemia, muitos cidadãos do Bangladesh enfrentam dificuldades em conseguir viajar para países onde normalmente trabalham, ou para onde viajam em turismo. Itália e Japão são dois países que interromperam os voos do país por causa das notícias sobre fraude nos certificados.

As queixas já vêm de há algum tempo. Shahed, que anteriormente conseguiu ficar livre a troco de fiança, encontrava-se em fuga há nove dias, desde que a sede e algumas sucursais do Regent Group foram encerrados pelas autoridades.

"Foi preso quando tentava atravessar a fronteira de barco", contou um representante do RAB, uma unidade de elite anti-crime. "Vestia uma burka na altura. Procurava entrar na Índia ilegalmente". Shahed tinha cortado a barba e tingido o cabelo, e encontrava-se armado.

Levado de helicóptero para Daca, a capital do país, o presidente do Regent Group, que durante anos se valeu e vangloriou das suas conexões políticas, é agora acusado de extorquir doentes e as suas famílias, entre outros crimes.

Um dos esquemas mais insólitos que lhe atribuem, segundo o daijiworld.com, passava por contratar motoristas que atropelavam peões, os quais eram levados para o Regent Hospital, onde lhes era exigido dinheiro para serem tratados, torturando-os caso não pagassem.