Maxime e Greyson, Jamie e Francesco, Gregor e Valeria: o amor em pandemia (E a saudade em pandemia. E a paternidade em pandemia)

Maxime vive em Enkhuizen, nos Países Baixos, e Greyson em Memphis, nos EUA. Namoram desde dezembro de 2018. As restrições de viagem impostas por causa da pandemia de covid-19 vieram dificultar uma relação que já tem a distância como adversária. Não se veem desde meados de janeiro. São um de muitos milhares de casais que se estão a organizar online para pressionarem as respetivas autoridades a classificarem como essenciais as viagens de reencontro. Foi com esse objetivo que nasceu a campanha Love Is Not Tourism – para tentar provar que “amor não é turismo” e até é “essencial”.

