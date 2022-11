“Os subsídios devem ter condições muito restritas.” Holanda mantém posição dura em véspera de Cimeira

Na balança do primeiro-ministro holandês, a pressão de António Costa, Pedro Sánchez ou mesmo de Angela Merkel ainda não se iguala à do Parlamento nacional, onde Mark Rutte não tem maioria e onde a maior parte dos deputados apoia uma linha dura nas negociações do Fundo de Recuperação e do próximo Orçamento Comunitário.

