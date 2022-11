Enganei-me, diz antes de morrer um doente de 30 anos que não acreditava na covid-19

Um doente de 30 anos prestes a morrer de covid-19 reconheceu que não tinha acreditado na ameaça que a doença implicava, e que se tinha enganado. A história foi contada por Jane Appleby, diretora médica principal do hospital Metodista, em San Antonio, Texas.

O doente participou numa "festa covid", uma ocasião social onde pessoas se juntam na companhia de alguém infetado, para ver se a doença é real e se elas próprias também a contraem - acreditando, presumivelmente, que isso não vai acontecer.

"Antes de o doente morrer, olhou para a sua enfermeira e disse: 'Acho que cometi um erro. Pensava que isto era uma fraude, mas não é", contou agora Appleby.

Para Appleby, casos como esse, infelizmente, acabam por funcionar como um alerta necessário. "Não quero ser alarmista", diz, em palavras citadas pelo "Guardian". "Estamos só a tentar partilhar alguns exemplos da vida real para ajudar a nossa comunidade e perceber que este vírus é muito sério e pode espalhar-se facilmente."

Situação dramática em estados do sul

Com 264.811 casos confirmados, dos quais 8196 nas últimas 24 horas (as mortes foram 80, elevando o total a 3246), o Texas é um dos estados dos sul dos Estados Unidos - Flórida e Arizona sáo dois dos outros - onde a epidemia grassa com particular intensidade neste momento.

O otimismo expresso ainda há semanas pelos seus responsáveis políticos, na esteira do presidente Trump, de que seria possível reabrir uma grande variedade de atividades em segurança, está a ser tragicamente desmentido pelos números, e o mais importante epidemiologista americano, Anthony Fauci, avisou recentemente que pelo caminho atual os EUA podem chegar em breve às cem mil infeções diárias.

Em resposta, aliados políticos de Trump lançaram uma campanha para desacreditar Fauci, e o próprio presidente, que não se encontra com ele há semanas, disse que Fauci é "boa pessoa" mas às vezes se engana. Os números, contudo, parecem estar do lado de Fauci.

Ainda há dias, numa entrevista online à jornalista de ciência Anna Rothschild, ele deplorou que a bipolarização política esteja a impedir o país de se unir no combate ao vírus.