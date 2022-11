Covid-19. Amnistia Internacional quer governos responsabilizados pelas mortes de profissionais de saúde

A Amnistia Internacional pede que os governos sejam responsabilizados pela morte dos profissionais de saúde durante o período da pandemia de covid-19. Num relatório divulgado esta segunda-feira, a organização não-governamental dá conta que morreram em todo o mundo mais de três mil médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar - um número, no entanto, que a Amnistia considera ser inferior ao real.

“Com a pandemia de covid-19 ainda em aceleração por todo o mundo, exigimos que os governos comecem a levar a sério as vidas dos trabalhadores essenciais e do sector da saúde. Os Estados já viram o pior da pandemia e não devem repetir os erros dos governos que falharam na proteção dos direitos destes trabalhadores”, refere, em comunicado, Sanhita Ambast, investigadora da Amnistia Internacional para a área dos direitos económicos, sociais e culturais.

Para a investigadora é “especialmente perturbador” as condições de trabalho em que alguns trabalhadores estão a exercer as suas profissões. “As pessoas da saúde que estão na linha da frente são as primeiras a perceber que a política governamental não está a funcionar e as autoridades que as silenciam não podem alegar que fazê-lo é uma questão de saúde pública”, acrescenta.

O relatório dá ainda conta de mais de três mil trabalhadores da saúde mortos desde o começo da pandemia com covid-19. Os EUA é o país onde há mais casos registados (507), seguem-se a Rússia (545), Reino Unido (540), Brasil (351), México (248), Itália (188), Egito (111), Irão (91), Equador (82) e Espanha (63). No total, há registo de óbitos em 79 países.

Outras das críticas apontadas pela Amnistia é a falta de equipamentos de proteção individual necessários para os trabalhadores responderem às necessidades da pandemia - reportada em 63 países em todo mundo. Por exemplo, no México, alguns médicos denunciaram que estavam a gastar cerca de 12% dos seus salários para comprarem materiais de proteção, incluindo máscaras e luvas.

Há também registo de detenções arbitrárias e violações à liberdade de pessoalmente seja porque os trabalhadores terem admitido a possibilidade de fazerem greve em resposta à falta de equipamento de trabalho, quer seja por serem acusados de divulgar “notícias falsas” sobre a doença. É o caso do Egito, onde entre Março e Junho pelo menos nove médicos foram levados pela polícia com a acusação de “difusão de fake news” e “terrorismo”.

A Amnistia Internacional considera ainda que grande parte dos trabalhadores da saúde foram remunerados de forma injusta e insuficiente. Muitos deles sem qualquer tipo de benefícios - fiscais ou sociais - tendo em conta a exigência das suas funções.

Assim, e tendo em conta todo este retrato descrito no relatório, a Amnistia Internacional recomenda que sejam assumidas as responsabilidades e que os países façam uma avaliação para perceber se os direitos destes trabalhadores foram ou não cumpridos. “Os Estados devem assegurar as compensações adequadas a todos os trabalhadores essenciais e da área da saúde que foram infetados pelo novo coronavírus no cumprimentos das suas funções. Devem também investigar os casos em que os trabalhadores sofreram represálias por levantarem questões sobre as condições de segurança e saúde, devem também encontrar soluções efetivas para aqueles que foram injustamente tratados - incluindo reempregar aqueles que foram despedidos por falar contra as empresas”, recomenda a organização.