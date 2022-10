Ordem dos Enfermeiros alerta para escassez e exaustão destes profissionais no Sul do país

O surto de covid-19 que já infetou pelo menos 170 pessoas em Reguengos de Monsaraz — metade das quais num lar de idosos — levou a Secção Regional do Sul (SRSul) da Ordem dos Enfermeiros a alertar para a falta de profissionais de enfermagem e para o não cumprimento da lei em muitos destes estabelecimentos residenciais.

“Os lares respondem à vertente social, mas continuam a violar a lei no que toca ao número de enfermeiros contratados”, sublinha em declarações ao Expresso Sérgio Branco, presidente da Secção Regional do Sul desta Ordem. O responsável lembra que “a grande maioria destes estabelecimentos residenciais não cumpre a lei de forma impune”. Esta situação leva-o a criticar igualmente “alguma promiscuidade entre o público e o privado, já que os estabelecimentos privados continuam a suprir estas falhas à custa do erário público”.

A secção do Sul da Ordem dos enfermeiros está a acompanhar a situação em Reguengos de Monsaraz e teme “réplicas outros locais”. Entretanto, teve de mobilizar enfermeiros de outras estruturas para o local.

Porém, o Alentejo sofre de escassez crónica destes profissionais, contando com apenas “4,5 enfermeiros por mil habitantes, o que equivale a metade do que se regista em média na OCDE”, refere Sérgio Branco. Por esta razão, o dirigente teme que “apesar do espírito de missão demonstrado, muitos dos enfermeiros comecem a ficar exaustos pela pressão e pela carga de trabalho, agravados pela pandemia, e que, não havendo descanso, se assista ao descalabro perante novos surtos”.

A Secção do Sul da Ordem dos Enfermeiros tem “usado todos os meios ao seu alcance para garantir que as instituições prestadoras de serviços de acolhimento e de saúde cumpram os requisitos legais exigidos, nomeadamente ao nível de enfermeiros, para que o trabalho se possa realizar num ambiente seguro para profissionais e utentes”, indica. Contudo, a realidade revela que nos lares alentejanos o rácio é de um enfermeiro para cada 70 a 100 utentes. Por isso não se surpreendem com o facto de os óbitos de residentes em lares portugueses corresponda a quase um terço do total dos óbitos associados à infeção por Sars-Cov-2. Só em Reguengos já faleceram 16 pessoas.