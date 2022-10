Covid-19. Hidroxicloroquina, o fármaco polémico foi alvo de um estudo em Portugal

Três médicos portugueses estudaram o efeito da hidroxicloroquina em doentes crónicos durante a pandemia para controlar doenças autoimunes como a artrite reumatoide ou o lúpus. O artigo com as conclusões da investigação foi aceite pelo “Journal of Medical Virology” e revela que, entre os casos analisados, 5,96% dos que receberam hidroxicloroquina tiveram covid-19, enquanto que 7,45% dos que não tomaram o medicamento desenvolveram a doença.

“Os resultados sugerem fortemente que estes doentes devem manter a hidroxicloroquina no contexto da pandemia”, afirmou ao Expresso António Ferreira, ex-presidente do conselho de administração do Hospital de São João, que realizou o estudo juntamente com António Oliveira e Silva, que ocupou o mesmo cargo, e Paulo Bettencourt, coordenador da Unidade de Medicina Interna no Hospital CUF Porto.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.