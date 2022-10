Brasil. Saúde política de Bolsonaro depende da sua saúde física

A contaminação de Jair Bolsonaro pela covid-19 é a crónica de uma doença anunciada. A confirmação, feita presencialmente, com máscara retirada no final e seguida de publicidade à hidroxicloroquina, foi mais um episódio de desprezo pela ciência, falta de consideração pelos jornalistas e necessidade de minimizar a gravidade da pandemia, que já matou mais de 68 mil pessoas no Brasil.

“Não conheço Bolsonaro pessoalmente, mas o seu comportamento é típico de uma pessoa perversa”, diz ao Expresso o infecciologista Jamal Suleiman, do Hospital Emílio Ribas, referência no tratamento da doença em São Paulo. “Não consigo avaliar a sua atitude como a de alguém inimputável, que não sabe o que faz. Parece que há um discurso por detrás: seja na sucessão de momentos em que se expôs ao contágio, seja pela indicação de medicamentos com graves efeitos colaterais, que não devem ser usados indiscriminadamente e cuja eficácia é muito controversa. Além de ter 65 anos e estar no grupo de risco.”

