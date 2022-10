Se vai andar na montanha-russa, não grite e mantenha cara séria

Os utilizadores de montanhas-russas no Japão estão instados a não gritar, para não propagar o coronavírus. "Por favor, gritem dentro do vosso coração", diz um vídeo publicado pelo parque Fuji-Q, no qual aparecem dois executivos completamente silenciosos a andar na montanha-russa, demonstrando que é possível.

Sabendo-se que os gritos são um potencial agente de transmissão do vírus, os parques de diversões japoneses, quando reabriram em maio com um número de frequentadores limitado, definiram um conjunto de regras e recomendações, incluindo medições de temperatura, uso de máscaras faciais e distanciamento social.

Evitar os gritos está entre das recomendações, mas muita gente considera-a impossível de cumprir, sobretudo em parques onde a montanha-russa tem quedas de 70 metros, como no Fuji-Q. Um porta-voz do parque explicou que foi após várias queixas sobre o assunto que se decidiu fazer o vídeo.

Além de pedir às pessoas que não gritem (um pedido também feito aos adeptos de futebol que vão poder regressar ao estádios, também em número limitado), o parque encoraja-as a manter cara séria. É outra forma de prevenir excessos de entusiasmo.

Imagens dessas caras, tiradas durante a corrida na montanha-russa, podem ser partilhadas online e entrar num concurso cujo prémio são entradas diárias gratuitas no Fuji-Q.

Esse tipo de encorajamento positivo parece ser a prioridade do parque. Segundo o "Wall Street Journal", um executivo admitiu não estarem previstos castigos para quem não cumprir a regra do silêncio.