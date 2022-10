Covid-19. Ásia Central regressa ao confinamento após subida de novos casos

Países da Ásia Central, como o Quirguistão, o Uzbequistão e o Cazaquistão, enfrentam atualmente um ressurgimento de casos de covid-19 depois de terem relaxado as medidas de prevenção em maio. A agência de notícias Reuters escreveu esta semana que os novos casos estão a levar à exaustão dos sistemas de cuidados de saúde.

As autoridades do Uzbequistão, o país mais populoso da região, anunciaram um segundo confinamento, que começa esta sexta-feira e se prolonga até 1 de agosto, com o encerramento de centros comerciais, cafés, restaurantes, parques e salas de espetáculos.

O vizinho Cazaquistão já se encontra num segundo confinamento desde o último domingo. As autoridades estão a converter arenas de desporto, hotéis e outros espaços em hospitais temporários e a mobilizar estagiários, recém-licenciados e até médicos que foram afastados devido a acusações criminais.

Estas instalações improvisadas existem, em grande medida, graças a doações de empresários e voluntários que angariam fundos e organizam o fornecimento de comida, equipamento de proteção, medicamentos e ventiladores através de redes sociais e aplicações de troca de mensagens, sublinha a Reuters.

Casos de infeção no Cazaquistão triplicaram em junho

Com uma população de 6,5 milhões, o Quirguistão registou um acentuado aumento das infeções com o novo coronavírus em junho e, segundo a Universidade Johns Hopkins, tem atualmente 9.358 casos confirmados e 122 mortes. O Governo quirguiz chegou a considerar a ideia de reintroduzir um estado de emergência mas acabou por não o fazer. “A reintrodução de restrições pesadas, incluindo a interrupção da atividade na maioria dos sectores da economia, seria devastadora para o bem-estar de empresários e cidadãos”, justificou o primeiro-ministro do país, Kubatbek Boronov.

O Cazaquistão, um país exportador de petróleo com 19 milhões de habitantes, instaurou esta semana o seu segundo confinamento, ainda que mais ligeiro, depois de os casos de infeção terem triplicado no mês passado. As autoridades cazaques impuseram o racionamento de medicamentos com muita procura, como o paracetamol, e apertaram a malha à comercialização ilegal que dizem ter surgido num contexto de ruturas generalizadas. O Cazaquistão reportou, até ao momento, 54.747 casos e 264 mortes, sinalizando que os hospitais estão lotados em algumas das principais cidades.

E o Uzbequistão, com 34 milhões de habitantes, reportou 11.723 casos e 52 mortes até à data. Mais de metade dos óbitos ocorreu nas últimas duas semanas. Khabibulla Okilov, um membro do grupo de trabalho uzbeque para a covid-19, disse na quarta-feira, citado pela Reuters: “Seria um exagero dizer que os recursos do sistema de cuidados de saúde estão esgotados.”