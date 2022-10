Luís Newton e a reconversão de Medina dos ALs em habitações para os lisboetas: "Parece um peixe fora de água"

Luís Newton, líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal da Câmara de Lisboa e candidato à liderança da Comissão Política do partido em Lisboa, acusa Fernando Medina de “desorientação” e de “desnorte” na questão do Alojamento Local para turistas, que até à pandemia ocupavam mais de um terço das habitações do centro da capital. Em causa está um artigo de opinião do autarca socialista no The Independent, no qual defendeu uma mudança no cenário da habitação de Lisboa, privilegiando rendas acessíveis para trabalhadores de sectores essenciais, como profissionais de saúde, funcionários de transportes ou professores em detrimento dos aluguer temporário do Airbnb.

A reação de Newton à reviravolta do presidente da Câmara de Lisboa na política do arrendamento para a cidade à míngua de turistas não se fez esperar, titulando de 'Desnorte no Alojamento' um comunicado em que volta em não poupar nas críticas a Medina. ”O presidente da Câmara de Lisboa está claramente desorientado. Depois de ter vindo a público pedir a demissão das chefias responsáveis pela gestão da pandemia (nas quais se inclui), vem agora reconhecer o falhanço das políticas de habitação pelas quais é responsável e que tanto jeito deram na sua projeção política quando equilibrava as contas da Câmara, às custa do IMT”, escreve o candidato a líder da concelhia laranja da capital.

Luís Newton puxa dos galões da posição do PSD desde que é líder da bancada municipal na questão do alojamento local, lembrando que o partido sempre defendeu a iniciativa privada, mas com a salvaguarda de que os alugueres para turistas não podia vir em prejuízo dos habitantes locais. “A contrastar com a nossa coerência está o desnorte de um presidente que parece sempre um peixe fora de água”, atira ainda Newton, que recorda a promessa do autarca socialista de 6000 casas num mandato “e que não consegue arranjar nem uma”.

De acordo com o social-democrata, Medina incentivou o alojamento local de forma “descontrolada e desequilibrada no território enquanto lhe é politicamente expediente”, mas, frisa, que “quando o cinto tem de ser apertado se posiciona para espoliar pequenos empresários quando eles estão no seu momento mais frágil”.

Para o deputado municipal, Fernando Medina tem dificuldade em perceber que é presidente “de todos os Lisboetas” e não só dos que votam nele. “Não pode diabolizar aqueles que investem na reabilitação da cidade e precisam do alojamento para garantir o rendimento das suas famílias só porque não planeia e não consegue cumprir promessas eleitorais”, acrescenta. E o tom das duras críticas continua. Na ótica do social-democrata, Medina deixa “os interesses dos lisboetas para segundo plano na altura em que mais precisam de liderança séria e responsável”, advertindo-o que “ouça o que diz e pense no que fez”. “Que se lembre quando dizia que a cidade precisava era de se preparar para mais turistas e tornava a cidade inabitável”, acrescenta.

Em jeito de conclusão, pede ainda ao autarca que se lembre de de quando “espremia os lucros do Airbnb aos pequenos empresários para aumentar a receita da Câmara” e ainda deixa um desafio - que o o líder da maior autarquia do país e da AMP se concentre “em servir quem governa”, em vez de andar a ultrapassar “o Ministro Pedro Nuno Santos pela esquerda”.