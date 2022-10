Covid-19. ISEG antecipa queda “histórica” no PIB de entre 15% a 20%

O forte impacto do confinamento e do fecho de grande parte da economia portuguesa vão traduzir-se numa queda do produto interno bruto (PIB), entre os 15% e os 20%, avança do ISEG Lisbon – School of Economics and Managment na sua síntese de conjuntura relativa a maio.

“A economia no segundo trimestre deverá registar uma queda homóloga histórica que admitimos poder vir a situar-se entre -15%e -20%”, refere o documento.

A análise aos grandes agregados da procura levou a equipa do ISEG a esta conclusão, já que as expectativas para o segundo trimestre “sugerem uma queda profunda da procura interna, tanto do consumo privado quanto da formação bruta de capital fixo (cujo decréscimo no primeiro trimestre foi reduzido)”. Já em termos de consumo público, o ISEG menciona que será de esperar “alguma aceleração”, embora “limitada relativamente à dimensão das quedas esperadas nas outras componentes da procura interna”.

Sobre a procura externa líquida “também deverá aprofundar o seu contributo negativo para a variação do PIB durante o segundo trimestre”. E no comércio de bens, o saldo habitualmente negativo deverá manter-se mas reduzir-se com a queda pronunciada de algumas importações específicas (automóveis, combustíveis) e com a redução geral das trocas externas.

Por sua vez, no comércio de serviços, “o forte saldo positivo dos últimos anos, suportado principalmente pelo turismo e que tem permitido cobrir o saldo negativo dos bens, deverá reduzir-se para valores muito baixos no segundo trimestre”, que serão insuficientes para “compensar muito do saldo negativo dos bens”.

Ou seja, nos próximos três meses, “iremos ter em simultâneo contributos muito negativos da procura interna e da procura externa líquida”.

O que leva o ISEG a concluir que “a limitada recuperação que se pode antever para os meses de maio e junho com a progressiva abertura posterior, o segundo trimestre deverá registar uma queda homóloga histórica que admitimos poder vir a situar-se entre -15%e -20%”.

“Trata-se de um valor economicamente insólito só explicável pelo choque externo cataclísmico que interrompeu a atividade económica e cuja dimensão vai além do expectável nas crises correntes”, faz notar o ISEG.

Porém, há uma luz ao fundo do túnel: “em princípio, a partir desta base substancialmente mais baixa, a economia e a atividade económica irão progressivamente regressando nos próximos meses”.