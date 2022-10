Ciência investiga fadiga duradoura pós-covid

Para quem foi infetado com o novo coronavírus, os problemas com a doença podem não terminar com a boa notícia de dois testes negativos. Para alguns pacientes, durante o período de recuperação, persistem sintomas como fadiga, dificuldade de concentração e dores musculares.

Segundo o diário britânico “The Guardian”, vencida a doença, sintomas deste tipo podem durar um mês ou mais. “A própria fadiga pode assumir muitas formas diferentes”, diz Chris Brightling, professor de medicina respiratória na Universidade de Leicester.

Brightling lidera um novo estudo sobre os impactos a longo prazo da covid-19 na saúde e que irá seguir 10 mil doentes que foram hospitalizados.

Efeitos por compreender

Um relatório da Organização Mundial da Saúde divulgado em fevereiro indicava (na página 14) que, em casos leves, o tempo médio de recuperação era de aproximadamente duas semanas após o início dos sintomas. Já nos casos graves ou críticos, durava entre três e seis semanas.

Porém, alguns casos inicialmente leves acabam por revelar sintomas de fadiga que perduram semanas ou meses. E noutros casos mais graves, que passaram pelos cuidados intensivos, a perda muscular pode resultar em fadiga física. Outros pacientes ficam com lesões nos pulmões levando a falta de ar.

Segundo “The Guardian”, “existem outros efeitos físicos menos compreendidos — sabe-se que a doença provoca coágulos sanguíneos nos pulmões e noutras partes do corpo — e sintomas neurológicos que vão desde derrames a distúrbios de humor, como ansiedade e depressão”.

Matt Hancock, o ministro britânico da Saúde — que foi infetado com o novo coronavírus ao mesmo tempo que o primeiro-ministro Boris Johnson — reconheceu tratar-se de “um problema realmente sério para uma minoria de pessoas que têm covid”.