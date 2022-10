Bolsonaro revela que tem sintomas de covid-19

O Presidente do Brasil admitiu à CNN Brasil que está com sintomas de covid-19. Jair Bolsonaro, de 65 anos, revelou que está com 38 graus de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue.

Bolsonaro, que admitiu que está a ser tratado com hidroxicloroquina, fez um teste para despistar o novo coronavírus no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, a capital do país. O resultado deve ser conhecido por volta das 16h de Lisboa, meio-dia em Brasília.

O Presidente brasileiro já fez uma ressonância magnética aos pulmões, mas o exame não identificou qualquer problema. Devido aos sintomas, todos os compromissos agendados até ao final da semana foram cancelados.

Esta não é a primeira vez que o Presidente brasileiro faz teste à covid-19: aliás, os resultados dos três exames foram entregues ao Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, tornados públicos devido um processo movido pelo jornal brasileiro “Folha de S. Paulo”. Bolsonaro usou os pseudónimos “Airton Guedes” e “Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz”, argumentando que o fez por questões de segurança, preservação da imagem e privacidade. Porém, assegurou a sua identificação ao apresentar dados pessoais, como o número do seu bilhete de identidade e o equivalente em Portugal ao número de contribuinte.

“Disse ao médico: ‘coloque um nome de fantasia porque (…) alguém pode fazer alguma coisa esquisita’. Em todo o exame que eu faço tem um código”, afirmou na altura à imprensa.

Jair Bolsonaro tem 65 anos e já se referiu à covid-19 como uma “gripezinha”. Ainda esta segunda-feira alterou a legislação que prevê o uso de máscara. Até agora não era obrigatório usá-la em espaços como lojas, indústrias, templos religiosos e locais fechados, agora Bolsonaro ampliou o veto e também já não é obrigatório usar máscara nas prisões. A alteração à lei põe ainda fim à obrigatoriedade de se colocar uma sinalização sobre o uso de máscaras em estabelecimentos que atendem o público.

De acordo com o Worldometers, o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de infeção pelo novo coronavírus (1.623.284), apenas ultrapassado pelos EUA. Destes continuam ativas 579.182 infeções. Já morreram 65.487 pessoas, 978.615 recuperaram.