DGS suspende divulgação do número de infetados por concelho para verificar dados

Foi manchete do Expresso deste sábado: “DGS não contabiliza todos os casos.” A discrepância entre as estatísticas da autoridade nacional de saúde e os casos que vão sendo conhecidos no terreno, entre laboratórios, universidades e hospitais, levou a Direção-Geral da Saúde (DGS) a emitir um comunicado logo no sábado a assegurar a “relação de rigor e transparência nos relatórios diários, comunicações, conferências e entrevistas” e a explicar que o que aparece nos boletins “depende da notificação atempada pelos médicos e laboratórios que identificam os casos em todo o território nacional”.

Este domingo, a autoridade de saúde foi mais longe e deixou de fora a habitual distribuição por concelho dos novos casos de infeção. Contactada pelo Expresso, remeteu a explicação para a nota que vem no próprio documento. “A DGS está a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde que ficará concluída durante os próximos dias”.

Como adiantava a manchete do Expresso, há surtos que “não aparecem logo na estatística da DGS, diferenças entre o número total de infeções e a distribuição por concelhos, um número maior de casos registados pelas autoridades de saúde do que o reportado na base de dados totais ou até concelhos que o boletim oficial refere não terem novos doentes há semanas mas onde continua a haver admissões covid nas Urgências locais e unidades de saúde pública a identificar positivos”

Da atualização deste domingo há, porém, outros dados a retirar: o de que a taxa de novos casos de covid-19 continua a aumentar a um ritmo semelhante, abaixo de 1% (0,75% desta vez), que corresponde a 328 novas infeções; o de que o mesmo acontece com os óbitos (foram nove, ontem tinham sido sete, taxa de aumento de 0,56%) e o de que a taxa que mais cresceu face à última atualização foi a de doentes em internamento hospitalar: há agora mais 15 pessoas internadas, o que representa um aumento de 3,1%. É o maior desde a passada segunda-feira e eleva para 504 os pacientes internados em Portugal por causa do novo coronavírus.

Há outro dado que chama a atenção por comparação com sábado. O número de recuperados foi de 245, quando ontem tinha sido 348 pessoas. Com a constante subida das infeções, o país volta assim a registar um crescimento dos casos ativos de SARS-CoV-2: são agora 13.266, mais 74 do que no sábado e mais 206 do que na passada terça-feira. De lá para cá, os casos ativos da doença têm estado sempre em ascensão.

Na distribuição por região existem menos novidades. Lisboa e Vale do Tejo concentrou 77% do total de novas infeções (254 das 328), em linha com o que tem acontecido nas últimas semanas. No pólo oposto, os Açores não registaram qualquer novo infetado, depois de no sábado ter sido comunicado o primeiro caso positivo na ilha das Flores.