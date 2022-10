Covid-19: Marrocos com novo recorde diário de casos e uma cidade isolada

Marrocos anunciou hoje 698 novos casos de covid-19, o balanço diário mais elevado desde o início de março, com um foco de contágios numa fábrica de conservas em Safi, cidade que foi colocada em quarentena.

O balanço total é agora de 14.132 casos registados oficialmente desde que foi comunicado o primeiro caso, no início de março. Foram registados 234 mortos e 9.419 recuperados, segundo o Ministério da Saúde.

A maior parte dos novos casos deve-se a um foco de contaminação que surgiu numa fábrica de conservas de peixe (sul), uma cidade portuária com várias unidades fabris.

No sábado à noite, a cidade foi colocada em quarentena e os cerca de 300 mil habitantes ficaram em confinamento total, anunciaram hoje as autoridades locais, citadas pela imprensa.

O país, com 35 milhões de habitantes, acelerou o desconfinamento no passado dia 25 de junho, com a reabertura de cafés, restaurantes, hotéis e com o recomeço do turismo interno e deslocações entre cidades.

As medidas restritivas, que tinham entrado em vigor em meados de março para conter a pandemia, tinham já sido aliviadas em duas etapas.

O estado de emergência sanitária foi prolongado até 10 de julho, o uso de máscaras de proteção continua a ser obrigatório e as fronteiras permanecem fechadas "até nova ordem".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 530 mil mortos e infetou mais de 11,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.