Covid-19: Aumento de casos na Sérvia leva Grécia a encerrar fronteiras

A Grécia anunciou o encerramento das fronteiras a todos os cidadãos sérvios até 15 de julho, devido ao aumento de casos de covid-19 na Sérvia, indicou hoje uma porta-voz do Governo grego.

Sexta-feira, a Sérvia voltou a declarar o estado de emergência na capital, Belgrado, após a forte alta de novos de casos do novo coronavírus que a cidade tem vindo a registar desde abril.

Segundo a porta-voz, Aristotelia Peloni, as autoridades gregas tomaram a decisão depois de terem analisado a situação epidemiológica no país e na Sérvia.

A Grécia, que conta com menos de 200 mortes associadas à pandemia do novo coronavírus, lançou uma campanha para estimular o turismo, que representa cerca de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

À chegada à Grécia, os viajantes recebem um código de barras após preencherem um questionário, em que lhes são pedidos dados como o país de origem e informações sobre os países que tenham visitado nas duas últimas semanas.

A Grécia está a efetuar uma média diária de 6.000 testes à covid-19, aos turistas que chegam ao país.

Segundo os dados oficiais mais recentes, a Sérvia registou, nas últimas 24 horas, mais 325 infeções de covid-19, o que eleva para 15.829 o total de contaminados, com o número de mortes a atingir os 306, já com os oito registados de sábado para domingo.

Também nas últimas 24 horas, a Grécia não registou qualquer óbito, mantendo um total de 192 mortes, tendo registado mais 28 novos casos, elevando o número global para 3.511.