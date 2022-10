Covid-19. Há já 15 infetados em conserveira de Vila do Conde mas a fábrica não fecha

A informação inicial, veiculada durante a manhã desta quinta-feira, dava conta de 12 infetados por covid-19 na empresa Gencoal, localizada em Vila do Conde, onde eclodiu um novo foco de contágio. Já durante tarde, depois de duas reuniões com a administração italiana e com as autoridades de saúde locais, a presidente da Câmara veio informar que subiu para 15 o número de casos positivos.

“São 15 casos neste momento, tendo em conta já alguma contaminação na sequência dos contactos que os funcionários tiveram”, adiantou Elisa Ferraz, acrescentando que “já foram realizados 80 testes” aos funcionários. “Os resultados da maioria dos testes já são conhecidos e são negativos.”

“Com a informação detalhada, feita pela unidade de saúde local bem como pela administração, há sete casos internos à empresa. Temos quatro casos de contágio no infantário do Centro Social e Paroquial de Aver-O-Mar e os outros [tantos] têm que ver com situações de relação direta dos sete trabalhadores”, explicou a autarca independente, em declarações à comunicação social.

Uma das crianças, filha de um casal de funcionários da Gencoal, acabou por infetar pelo menos três outros colegas que partilham a mesma sala da creche. “Estão já em total isolamento e aquela sala encerrou” e “os funcionários estão também em quarentena”, asseverou Elisa Ferraz.

A presidente da Câmara de Vila do Conde aproveitou também para esclarecer que a conserveira — exportadora de atum, cavala e salmão — tem 450 trabalhadores e não os 170 que foram veiculados nas primeiras notícias relativas ao caso.

“Empresa funciona dentro de normas acima da média”

Relativamente à possibilidade de encerramento, Elisa Ferraz frisou que “não é a presidente da Câmara de Vila do Conde que tem competência para dizer se a empresa deve ou não encerrar”. No entanto, acrescenta, “a informação que a autoridade de saúde local transmitiu é que não se justifica o encerramento”.

De acordo com o que foi transmitido pela administração e pela autoridade de saúde local, “a empresa funciona dentro de normas até acima da média”.

Elisa Ferraz realça que a sede da empresa fica na ilha da Sardenha, região autónoma de Itália, e que, “portanto, viveu com antecedência o problema da pandemia, tendo ajustado a laboração e as condições de trabalho dos funcionários aqui em Vila do Conde”.