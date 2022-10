Casados durante 53 anos, contraem ambos o vírus e morrem com uma hora de intervalo. De mãos dadas

Um casal de texanos que foram casados durante 53 anos, que contraíram o coronavírus no mês passado e foram hospitalizados separadamente, conseguiram estar juntos nos seus últimos momentos, graças à atenção de um enfermeiro. A história foi agora contada por um filho de ambos à CBS News.

A sorte desempenhou um papel desde o início. Betty e Curtis Tarpley tinham sido colegas de escola, mas na altura não namoraram. Anos mais tarde, encontraram-se por acaso na Califórnia e foi então que a relação se desenvolveu.

Ao longo de uma vida preenchida - mesmo na velhice, fizeram viagens em vários continentes -, nunca perderam o sentido de aventura, segundo Tim Tarpley. Tinham dois filhos, cinco netos e quatro bisnetos.

Nos últimos meses, conta Tim, a mãe usava sempre máscara na rua e o pai não saía de casa. Infelizmente, isso não bastou para os livrar do vírus. No início, ela ficou doente e teve de ir para o hospital, onde um teste confirmou que contraíra a doença. Dias depois, o mesmo aconteceu com o pai.

Em ambos os casos, foi Tim que os levou e diz que foi triste ter de deixar os pais no passeio e ficar a ver enquanto entravam, pois as restrições em vigor não lhe permitiam entrar. Quando finalmente pôde fazer uma visita com outros familiares - todos vestidos com equipamento protetor - diz que a mãe não se lembrou deles.

Quanto ao pai, não chegaram a vê-lo. O fim aproximava-se, tanto para um como para outro, e um enfermeiro chamado Blake teve a ideia de levar a mãe para o quarto do pai. Assim, morreram juntos. Cada um na sua cama mas de mãos dadas, ela às 11h05 e ele às 11h53, no dia 18 de junho.

"Foi um bom fim", diz Tim, pois nenhum deles teve de chorar o outro. "Estavam os dois prontos para partir".