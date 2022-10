Itália mantém medidas restritivas rejeitando lista de países seguros aprovada pela UE

Itália decidiu ignorar o acordo para a abertura de fronteiras aprovado pelo Conselho da União Europeia e manteve as medidas mais restritivas aprovadas pelo seu Governo. O acordo que elege uma lista de 14 países extracomunitários considerados seguros tem critérios que, aparentemente, provocam desacordo e dividem os Estados-membros.

A aplicação prática das medidas constante no acordo entra em vigor esta quarta-feira, primeiro dia de julho. Porém, as autoridades italianas rejeitaram-no na noite de terça, anunciando que o país vai manter as medidas muito restritivas que regulam as entradas de todos os cidadãos oriundos de países que não fazem parte do Espaço Schengen, incluindo aqueles que o Conselho da UE elegeu como seguros.

O Executivo de Giuseppe Conte impôs na terça-feira que todos os cidadãos chegados a Itália vindos de fora do Espaço Schengen, bem como os oriundos dos 14 países constantes da lista da UE - Argélia, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Japão, Geórgia, Marrocos, Montenegro, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Tailândia, Tunísia e Uruguai, mais China desde que haja reciprocidade - façam uma quarentena obrigatória e sejam objeto de vigilância sanitária.

A decisão de Roma que demarca o país da recomendação comunitária só permite a entrada a cidadãos estrangeiros por motivo sanitário, de trabalho, a estudantes ou em caso de absoluta necessidade.

“A situação a nível global continua a ser muito complexa. Devemos evitar anular os sacrifícios que os italianos fizeram nos últimos meses”, lê-se num comunicado que cita o ministro da Saúde de Itália, Roberto Speranza.